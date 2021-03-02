Медведчук не исключает, что Порошенко вновь может стать президентом Украины
12:00 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что при определенном стечении обстоятельств экс-президент Петр Порошенко может еще раз возглавить Украину.
"Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода - год, Порошенко станет президентом. Я так думаю", - сказал Медведчук в опубликованном во вторник интервью русской службе Би-би-си, не аргументировав свой прогноз.
Политик при этом отметил, что не будет голосовать за Порошенко. "Я за [действующего президента Владимира] Зеленского тоже не голосовал", - добавил он.
При этом Медведчук на вопрос есть ли у выдвиженца партии ОПЗЖ в ближайшее время шансы стать президентом ответил, что "все будет зависеть от того, когда будут выборы". "Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у [президентской партии] "Слуги народа", и у [Юлии] Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно", - сказал Медведчук.
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