Королева не стала подписывать заявление по поводу интервью Гарри и Меган Маркл - The Times

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Букингемский дворец оказался в замешательстве после критических заявлений в адрес членов британской королевской семьи, прозвучавших в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает во вторник газета "Таймс".

По ее данным, королева Великобритании Елизавета II отказалась "подписать заранее подготовленное заявление", которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность. В тексте подчеркивалась любовь семьи и забота о герцоге и герцогине Сассекских. Ее Величеству, отмечает издание, "необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ".

Сложившаяся ситуация, по оценке британских обозревателей, наносит удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом.

В воскресном интервью Гарри и Маркл, показанном американским телеканалом Си-би-эс, супруга принца упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

"Таймс" проинформировала на минувшей неделе о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.