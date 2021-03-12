Израиль более чем за год атаковал не менее десятка иранских судов, доставлявших оружие в Сирию - СМИ
16:12 12.03.2021 Источник: Интерфакс
Израиль с конца 2019 года атаковал не менее десятка танкеров Ирана, доставлявших оружие или нефть в Сирию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке.
"С конца 2019 года Израиль использовал различные виды оружия, в том числе морские мины, для атак иранских грузовых судов, когда они направлялись в Сирию по Красному морю и в других районах региона", - пишет газета.
При этом ни один из танкеров не был потоплен, но как минимум два из них после атак были вынуждены вернуться в Иран, и это привело к задержке поставок нефти. Также, по данным источников издания в США, некоторые из атак с моря позволили свести на нет попытки Ирана перебросить оружие в регионе.
Иранские официальные лица уже заявляли о некоторых атаках ранее. Они возлагали ответственность именно на Израиль.
НОВОСТИ
- 16:32 12.03.2021
- За 10 лет число заключенных в России снизилось на 40%
- 16:00 12.03.2021
- Качество аналитики внутренних процессов РФ в англосаксонских СМИ резко упало - Песков
- 15:32 12.03.2021
- Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области - адвокат
- 15:12 12.03.2021
- Несовершеннолетних предложили помещать в центры временного содержания по просьбе родителей
- 15:00 12.03.2021
- Во французском Меце задержан школьник с ножом, угрожавший убить учителя - ТВ
- 14:32 12.03.2021
- Минтруд РФ будет учитывать имущество и проценты по вкладам при расчете выплат на детей
- 14:12 12.03.2021
- ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
- 14:00 12.03.2021
- РФ будет бороться с попытками ввести санкции против Сирии и манипулировать ОЗХО - Захарова
- 13:32 12.03.2021
- Макростабильность России неоспорима - Песков
- 13:20 12.03.2021
- Минюст России к 2030 году планирует в 1,5 раза сократить число заключенных в колониях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать