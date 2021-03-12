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Израиль более чем за год атаковал не менее десятка иранских судов, доставлявших оружие в Сирию - СМИ

16:12 12.03.2021 Источник: Интерфакс

Израиль с конца 2019 года атаковал не менее десятка танкеров Ирана, доставлявших оружие или нефть в Сирию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке.

"С конца 2019 года Израиль использовал различные виды оружия, в том числе морские мины, для атак иранских грузовых судов, когда они направлялись в Сирию по Красному морю и в других районах региона", - пишет газета.

При этом ни один из танкеров не был потоплен, но как минимум два из них после атак были вынуждены вернуться в Иран, и это привело к задержке поставок нефти. Также, по данным источников издания в США, некоторые из атак с моря позволили свести на нет попытки Ирана перебросить оружие в регионе.

Иранские официальные лица уже заявляли о некоторых атаках ранее. Они возлагали ответственность именно на Израиль.

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