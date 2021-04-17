Лидеры США и Японии впервые с 1969 года напрямую упомянули Тайвань в заявлении

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", - говорится в документе.

Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения.

Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента США Ричарда Никсона и премьер- министра Японии Эйсаку Сато.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры премьер-министра Японии и президента США. Глава японского правительства Суга стал первым иностранным лидером, у которого состоялась личная встреча с новым президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны, в частности, условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.