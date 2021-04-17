Лидеры США и Японии впервые с 1969 года напрямую упомянули Тайвань в заявлении
10:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", - говорится в документе.
Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения.
Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента США Ричарда Никсона и премьер- министра Японии Эйсаку Сато.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры премьер-министра Японии и президента США. Глава японского правительства Суга стал первым иностранным лидером, у которого состоялась личная встреча с новым президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны, в частности, условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.
НОВОСТИ
- 09:30 17.04.2021
- Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
- 09:00 17.04.2021
- США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
- 08:50 17.04.2021
- США будут защищать Японию всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие - заявление
- 08:40 17.04.2021
- Три члена экипажа МКС вернулись на землю
- 08:30 17.04.2021
- Россия ответила на санкции США
- 22:20 16.04.2021
- Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Нирава Моди экстрадируют в Индию - МИД Соединенного Королевства
- 22:10 16.04.2021
- Рауль Кастро оставит пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы
- 21:40 16.04.2021
- Ядерную программу Иран продолжит развивать, несмотря на убийство ученых и диверсии
- 21:25 16.04.2021
- В перестрелке с полицией в Техасе убиты два человека, один ранен
- 20:25 16.04.2021
- На ответные меры РФ к США рубль практически не отреагировал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать