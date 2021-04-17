0
0
0
НОВОСТИ

Лидеры США и Японии впервые с 1969 года напрямую упомянули Тайвань в заявлении

10:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", - говорится в документе.

Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения.

Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента США Ричарда Никсона и премьер- министра Японии Эйсаку Сато.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры премьер-министра Японии и президента США. Глава японского правительства Суга стал первым иностранным лидером, у которого состоялась личная встреча с новым президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны, в частности, условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 17.04.2021
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
0
112
09:00 17.04.2021
США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
0
229
08:50 17.04.2021
США будут защищать Японию всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие - заявление
0
203
08:40 17.04.2021
Три члена экипажа МКС вернулись на землю
0
204
08:30 17.04.2021
Россия ответила на санкции США
0
214
22:20 16.04.2021
Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Нирава Моди экстрадируют в Индию - МИД Соединенного Королевства
0
624
22:10 16.04.2021
Рауль Кастро оставит пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы
0
623
21:40 16.04.2021
Ядерную программу Иран продолжит развивать, несмотря на убийство ученых и диверсии
0
707
21:25 16.04.2021
В перестрелке с полицией в Техасе убиты два человека, один ранен
0
618
20:25 16.04.2021
На ответные меры РФ к США рубль практически не отреагировал
0
703

Возврат к списку