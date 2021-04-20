"Библионочь-2021" пройдет в Москве в онлайн-формате — Сергунина

11:32

Ставшая традиционной в последние годы «Библионочь» в нынешнем сезоне состоится в онлайн-формате. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, присоединиться к мероприятиям можно будет бесплатно в ночь с 24 на 25 апреля.

В мероприятии будут участвовать городские библиотеки, культурные центры, музеи. «Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий, - сообщила заместитель мэра. - Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до 4:00 следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа «Библиосумерки», она стартует пораньше - в 16:00». В этом году акция будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос, а также Году науки и технологий в России, ее главная тема - «Через книги к звездам».

Детская программа на канале «Библиосумерки» начнется в 16:00 и продлится до 22:00. Участникам проекта предстоят встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты, большая часть которых состоится в прямом эфире.