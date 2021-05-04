12% россиян болеют ковидом бессимптомно

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Ситуация с коронавирусом в России остается непростой: за сутки в РФ выявлены 7 770 новых случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом среди заболевших 12,2% не имели клинических проявлений болезни. В стране было зафиксировано 337 летальных исходов, за сутки в полностью выздоровели 6 755 человек.

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 1 584 пациента. Всего после лечения от инфекции выздоровело 997 957 горожан. При этом за сутки было подтверждено 2 050 новых случаев заражения, госпитализированы 1 070 человек.

Лидером по количеству вакцинированных остается российская столица.

«Московская обстановка этой весны отличается от многих предыдущих месяцев тем, что попасть в число жертв становится не чем иным, как собственным выбором жертвы, пишет «Адекват». Раньше - да, могло не повезти и тем, кто не берегся, и тем, кто не уберегся. Но с тех пор, как для вакцинации стало достаточно ее просто захотеть, это деление отсутствует: не везет (исключая совсем немногочисленные случаи, когда прививаться нельзя вообще никак) именно и только тем, кто себя совсем не любит. Что делать с этой категорией граждан - вопрос вопросов, но если государство решит стимулировать ее к вакцинации настойчивее и жестче, чем сейчас (благо примеров по миру - не сосчитать), удивляться не придется вот совершенно».

«Мюсли вслух» приводят данные по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции: «Верхнюю строчку в таблице занимает ЕАО - за 5 дней ни одного случая заражения "уханькой". Хотелось бы, чтобы таких строк становилось больше. Но что бы ни происходило с распространением коронавируса и какие бы причудливые значения ни принимали коэффициенты, лучшая защита от заразы - вакцинация. Россия - замечательная страна, где гражданам предлагаются на выбор сразу 3 вакцины от коронавируса и услуга совершенно бесплатна. Не теряйте времени даром, дорогие читатели - сделайте прививку и живите спокойно».