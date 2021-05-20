Волонтеры «Академии Вассермана» собрали порядка 7000 подписей против пенсионной реформы

15:45

Фото Алены Куреновой

Предложение знаменитого участника интеллектуальных состязаний, аналитика Анатолия Вассермана отменить пенсионную реформу в России поддержали уже примерно 7000 горожан. Эрудит заявил, что нужно добиваться отмены или пересмотра пенсионной реформы, проведенной в РФ, поскольку она оказалась ошибочной, несправедливой и плохо продуманной. «Пенсия – это не льгота или привилегия, - заявил Вассерман. - Это государственный долг перед человеком, который честно работал, платил налоги, помогал стране. В России около 10% женщин и 30% мужчин не доживают до текущего возраста выхода на пенсию. А по данным Всемирного банка и вовсе - более 40% мужчин не доживают до 65 лет. А все их пенсионные накопления исчезают в Пенсионном фонде. Так быть не должно, потому что это несправедливо». Вассерман предложил вернуть прежний пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Как отмечает Вассерман, повышение пенсионного возраста демотивировало трудоспособное население страны. «Желание вести активную жизнь и работать на пенсии – должно быть личным выбором человека. У нас в стране столько средств тратятся впустую, что найти деньги на разумные и справедливые дела, такие как компенсация, можно, если действительно захотеть действовать «по уму», - считает аналитик.

Подписи в поддержку идеи эрудита на улицах столицы собирали более 150 волонтеров «Академии Вассермана» в фирменных манишках и футболках. Также подпись под инициативой можно оставить в стационарных пунктах, расположенных на первом этаже торгового центра «Измайловский» и рядом с МФЦ в торговом центре «Щелковский». Кроме того, поставить подпись можно также на сайте wasserman.su. Собирать подписи планируют до конца мая, затем Анатолий Вассерман передаст их в правительство РФ.