Волонтеры «Академии Вассермана» собрали порядка 7000 подписей против пенсионной реформы
15:45 20.05.2021
|Фото Алены Куреновой
Как отмечает Вассерман, повышение пенсионного возраста демотивировало трудоспособное население страны. «Желание вести активную жизнь и работать на пенсии – должно быть личным выбором человека. У нас в стране столько средств тратятся впустую, что найти деньги на разумные и справедливые дела, такие как компенсация, можно, если действительно захотеть действовать «по уму», - считает аналитик.
Подписи в поддержку идеи эрудита на улицах столицы собирали более 150 волонтеров «Академии Вассермана» в фирменных манишках и футболках. Также подпись под инициативой можно оставить в стационарных пунктах, расположенных на первом этаже торгового центра «Измайловский» и рядом с МФЦ в торговом центре «Щелковский». Кроме того, поставить подпись можно также на сайте wasserman.su. Собирать подписи планируют до конца мая, затем Анатолий Вассерман передаст их в правительство РФ.
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