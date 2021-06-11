ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
22:00 11.06.2021 Источник: Интерфакс
Члены "Партии народной свободы" (ПАРНАС) приняли решение не участвовать в парламентских выборах в сентябре из-за отсутствия коалиции с другими политическими силами, сообщают в партии.
"Наша позиция такая: все склоняется к тому, что участвовать в выборах мы не будем. В резолюции съезда мы говорим, что если нет коалиции - нет нашего участия в выборах", - сказали "Интерфаксу" в партии в пятницу.
В марте текущего года члены "Партии народной свободы" провели съезд, на котором приняли решение о том, что ПАРНАС будет участвовать в выборах в Госдуму в составе объединённой оппозиционной коалиции, если она будет создана.
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