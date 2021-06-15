Эстония прекратит финансировать школьное образование на русском с 2035 года - премьер

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русскоязычные школы и детские сады в Эстонии перестанут финансироваться властями Эстонии с 2035 года. Об этом заявила во вторник премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.

"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", - сказала она во вторник в интервью программе "Особый взгляд" на Радио 4.