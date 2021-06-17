Доктор Румянцев назвал вакцинацию единственным способом справиться с COVID-19

10:15

В Москве прививочные пункты доступны каждому и у горожан есть все возможности для получения вакцины, уверен главный детский онколог-гематолог, руководитель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его словам, вакцинация - единственный действенный способ борьбы с коронавирусом. «В Москве применяются четыре вида вакцины, прививочные пункты доступны каждому. Эти меры, на мой взгляд, наиболее рациональны и эффективны”, - говорит доктор, уточняя, что горожане могут привиться такими препаратами как «Спутник V» и «Спутник light» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» произведенной «Вектором» и «КовиВак», изготовленной Центром имени Чумакова. Сейчас москвичи могут привиться не только в амбулаториях, но и в торговых центрах, парках, у станций метрополитена.

Как полагает Румянцев, в Москве, свирепствует, скорее всего новый, индийский штамм COVID-19. «Мы отмечаем симптоматику, ранее не свойственную для коронавируса. Теперь при заражении отмечается расстройство желудочно-кишечного тракта, - говоит доктор. - Также если раньше в группе риска были пожилые люди, то теперь заражаются люди среднего возраста, отмечаются случаи заражения маленьких детей в возрасте до 10 месяцев». По словам академика, заражение детей поможет быть предотвращено вакцинацией родителей.

Румянцев рассказал, что в его семье все, кроме детей, сделали прививки от COVID-19. Вакцинированы и 600 сотрудников Центра им Д. Рогачева, при этом у них отмечалось лишь несколько случаев ковида после прививки, и болезнь протекала в легкой форме.

"Согласно Конституции, вакцинация добровольна, и государство не может заставить человека прививаться. Но те, кто имеет контакт с людьми, работает в замкнутых трудовых коллективах, на мой взгляд, должны вакцинироваться", - считает Румянцев.