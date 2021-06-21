Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон
15:34 21.06.2021
Рестораторы Москвы решили провести интересный эксперимент по аналогии с коллегами из стран Евросоюза, предложив мэру Сергею Собянину создать в столице COVID-free рестораны, и столичные власти поддержали их инициативу. С самого начала задумывалось, что в эксперименте примут участие десять ресторанов, которые объявят бесковидными территориями. Для посещения таких мест нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. На деле же заинтересованных в проекте рестораторов оказалось гораздо больше десяти, поскольку владельцы кафе и ресторанов столицы с энтузиазмом восприняли новые идеи. На сегодняшний день свое участие в эксперименте уже заявили более 100 участников, и прием заявок на создание в заведениях столичного общественного питания антиковидных зон продолжается, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«Мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примет участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз - уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте» – сообщил он. «Я надеюсь, в ближайшее время они заработают в новом формате с бесковидными зонами, и все желающие смогут по QR-коду туда проходить. Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал» - добавил Немерюк. По словам чиновника, подать заявку можно через портал i.moscow.
Посетить ресторан с COVID-free зоной можно будет только по QR-коду о вакцинации. Иные тесты будут недействительны.
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