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В ДНР откроется 255 информцентров для консультаций граждан РФ о голосовании в Госдуму

08:30 27.07.2021

Более 250 информационных центров по всей Республике заработают в августе, там жители ДНР с российским гражданством смогут получить консультации о голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом 26 июля сообщила руководитель центра «357» Анна Гайворонская.

«С 26 июля открываются 23 информационных центра в Горловке, Докучаевске, Донецке, Макеевке, Ждановке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой, Енакиево, Амвросиевском, Старобешевском, Новоазовском районах, а также в пгт. Тельманово. Со 2 августа 2021 года будут открыты дополнительные информационные центры, общее их количество составит 255», — отметила Гайворонская.

По ее словам, в учреждениях также можно получить помощь в подаче заявлений на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), регистрации на Едином портале государственных услуг.

Информцентры будут работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам – с 8:00 до 16.00 без перерыва. Адреса ближайших к месту проживания граждан пунктов приема можно узнать, позвонив на горячую линию по номеру 357 — для абонентов оператора «Феникс». Звонки принимаются с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

ДАН

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