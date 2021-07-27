В ДНР откроется 255 информцентров для консультаций граждан РФ о голосовании в Госдуму
08:30 27.07.2021
Более 250 информационных центров по всей Республике заработают в августе, там жители ДНР с российским гражданством смогут получить консультации о голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом 26 июля сообщила руководитель центра «357» Анна Гайворонская.
«С 26 июля открываются 23 информационных центра в Горловке, Докучаевске, Донецке, Макеевке, Ждановке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой, Енакиево, Амвросиевском, Старобешевском, Новоазовском районах, а также в пгт. Тельманово. Со 2 августа 2021 года будут открыты дополнительные информационные центры, общее их количество составит 255», — отметила Гайворонская.
По ее словам, в учреждениях также можно получить помощь в подаче заявлений на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), регистрации на Едином портале государственных услуг.
Информцентры будут работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам – с 8:00 до 16.00 без перерыва. Адреса ближайших к месту проживания граждан пунктов приема можно узнать, позвонив на горячую линию по номеру 357 — для абонентов оператора «Феникс». Звонки принимаются с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных.
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