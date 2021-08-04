Телеведущий Баженов призвал не доверять сообщениям о победах в интернет-лотереях
11:15 04.08.2021
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Фото: Максим Манюров
«В интернете распространилась очередная мошенническая схема. Злоумышленники рассылают предложения поучаствовать в розыгрыше призов. Если человек клюнет на удочку и перейдёт по ссылке, то попадёт на мошеннический сайт с сообщением о призовом фонде, например, в сто тысяч долларов. Далее потенциальной жертве с помощью мессенджера сообщают о выигрыше заманчивого приза, который составляет до десяти тысяч долларов. После «выигрыша» жертве предлагают конвертировать доллары в рубли, т.к. в валюте переводы между гражданами России запрещены. Для этого якобы требуется заплатить небольшую комиссию», — объяснил механизм аферы телеведущий.
Продолжение закономерно: чтобы получить доступ к выигрышу, “победителю” необходимо ввести реквизиты своей банковской карты, якобы для оплаты комиссии с последующим перечислением выигранной суммы, но в результате жертва лишится всех своих денежных средств, находящихся на карт-счете, стоит только обозначить реквизиты.
Он напоминает, что в законных лотереях основные расходы лежат на организаторах, конвертация валюты в рубли совершается банками автоматически, не требуется делать какие-либо выплаты за участие в лотерее, и выигрыши в законных лотереях гораздо скромнее.
Чтобы избежать ловушки аферистов, Баженов предлагает пришедшие сообщения о выигрышах перепроверять на легальных сайтах компаний, от чьего имени прислано сообщение. Также тележурналист напоминает: ссылки, по которым предлагается перейти в полученном из неизвестного или сомнительного адреса сообщении, как правило, ведут на мошеннический сайт, письма и сообщения, пришедшие от знакомых, тоже лучше проверить, позвонив или прислав вопрос им в соцсетях, так как всегда существует вероятность взлома аккаунта для использования в преступных целях.
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