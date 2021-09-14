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Татьяна Буцкая и Олег Леонов предложили усилить меры по комплексной безопасности детей

15:45 14.09.2021

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Автор фото: Анна Никитина
«ЛизаАлерт» и «Совет матерей» объединяют усилия для обеспечения безопасности детей. Лидеры этих общественных организаций Татьяна Буцкая и Олег Леонов на пресс-конференции «Школа без опасности» выступили с инициативой об комплексном усилении мер по защите и созданию спокойной жизни детей.

По мнению экспертов, необходимо обеспечить детям безопасные пути передвижения из дома к учебным заведениям и секциям. Так, «Советом матерей» была организована проверка детских маршрутов от дома к школам в ВАО и ЮВАО, где усилиями общественников был установлен «лежачий полицейский». Также, по мнению Татьяны Буцкой, требуется серьезное внимание к психологической стороне здоровья детей: «Стресс у ребенка в начале учебного года со временем утихает, но, к сожалению, сейчас нередко явление буллинга среди школьников. Если мы хотим уверенности в безопасности наших детей, мы должны учитывать все детали».

Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт», эксперт в поисково-спасательной деятельности, считает необходимым задействовать все современные технические средства для предотвращения пропажи детей.

«Наши дети каждый день идут в школу, находятся в ее здании и возвращаются домой. Весь этот путь и каждая его точка должны стать безрисковой для ребенка территорией. Конечно, это — комплексный вопрос: нужны специальная навигация, освещение, усиленное видеонаблюдение. Но начинать нужно именно со школ. С помощью чек-листа любой родитель сможет за короткое время узнать - в безопасности ли его ребенок на территории школы. Хватит уже полагаться на авось, пора самим приходить, проверять, писать и добиваться, если наши дети, их жизнь и здоровье дороги нам», — подчеркнул Олег Леонов.

Также общественники собираются проконтролировать группы продленного дня и школьное питание. Общественники также заявили, что будут добиваться включения в единый перечень всех аспектов безопасности, будет сформирован школьный чек-лист. Городским властям для рассмотрения будет направлен рабочий документ, учитывающий Единые Стандарты Безопасности Детей.

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