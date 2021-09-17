В ОШ не подтвердили сообщения о нарушениях на избирательных участках в Москве

15:46

Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, заявила журналистам о том, что ни одно сообщение о нарушениях на избирательных участках во время прохождения голосования не подтвердилось.

«Со стартом выборов наш штаб приступил к рассмотрению всех жалоб, которые поступают с участков. На сегодняшний день я хочу сказать, что старт у нас достаточно бодрый. Замечаний или жалоб поступило большое количество. Это вызвано тем, что в основном мы рассматривали первичную информацию, размещенную в интернете, о тех нарушениях, которые якобы имеют место. По факту все они были проверены и ни одно не нашло подтверждения», — рассказала она.

Также Кириллова подчеркнула, что о предполагаемых нарушениях на участках необходимо сообщать детально: «На сегодняшний день я говорю о массовых достаточно информациях от кандидата от КПРФ Дениса Парфенова. У меня просьба к нему: если все-таки нарушения есть, то детализируйте, что конкретно, какое надомное голосование, какой участок, что не понравилось с урнами, что при выдаче бюллетеней. Если будет конкретика, нам гораздо быстрее и эффективнее будет разобраться».

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года, в список ДЭГ включено более 2 млн москвичей, отдать голос онлайн можно в любое удобное время до 20:00 19 сентября.