ЕС изучает возможность приостановки безвиза для Украины, Грузии и Молдавии - СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие государства ЕС, в частности Германия, Франция, Италия, инициировали в рабочих группах совета ЕС обсуждение вопроса о возможности замораживания безвизового режима для Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан в случае продолжения массовых нарушений миграционных норм Европейского союза гражданами этих стран. Об этом сообщило в среду брюссельское интернет-издание EUobserver.

Со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС, датированный 27 сентября, издание пишет о том, что дискуссию в ЕС о приостановке режима безвизовых поездок с Евросоюзом запустили случаи незаконного проживания и необоснованных запросов убежища от граждан ряда стран Западных Балкан, Украины, Грузии и Молдавии.

Авторы документа предлагают ввести механизм восстановления виз, что должно стать возможно в случае, если количество нелегальных мигрантов или необоснованных запросов на получение убежища из этих стран вырастет на 50% по сравнению с периодом до введения безвизового режима.

Безвизовый режим с Черногорией, Сербией и Северной Македонией был введен в 2009 году, в 2010 - с Албанией и Боснией и Герцеговиной, в 2014 - с Молдавией и в 2017 - с Украиной и Грузией.

Издание отмечает, что число мигрантов и просителей убежища из Грузии летом 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 51%, по Молдавии аналогичная цифра составила 429%.