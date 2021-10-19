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Минобороны КНР обвинило США в попытке скрыть инцидент с атомной субмариной "Коннектикут"

16:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намеренно пытались скрыть информацию о столкновении атомной подводной лодки ВМС США Connecticut ("Коннектикут", класс Seawolf) с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и затягивали публикацию информации об инциденте. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства обороны КНР.

"Мы обратили внимание, что в этот раз вооруженные силы США намеренно затягивали и скрывали информацию об инциденте. Столкновение произошло 2 октября, и только спустя пять дней было сделано короткое заявление с кратким описанием инцидента", - отмечается в документе.

"Китай выражает серьезную озабоченность в связи с этим инцидентом и требует пояснений от американской стороны", - отмечается в заявлении ведомства.

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