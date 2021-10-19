Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций - РПН
17:27 19.10.2021
В связи с новыми требованиями вакцинацию от коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года должны будут пройти не меньше 80% сотрудников - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте, на официальном сайте мэра Москвы размещен соответствующий указ.
«Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников», — пишет градоначальник.
До 1 декабря 2021 года необходимо провести вакцинацию первым компонентом - отмечается в материале. Там же говорится, что первый компонент вакцины уже получили 5 миллионов москвичей, благодаря чему в столице образовался слой жителей, защищенных от COVID-19.
Московская система здравоохранения в состоянии при необходимости увеличивать интенсивность оказания помощи в госпиталях без снижения объемов экстренной и плановой помощи. Благодаря этим мерам Москва в сентябре-середине октября 2021 года обошлась без дополнительных ограничений. Тем не менее в материале подчеркивается, что всплеск сезонных ОРВИ серьезно осложняет столичную эпидемиологическую обстановку.
НОВОСТИ
- 18:00 19.10.2021
- Армия Израиля ограничила доступ к прилегающим к сектору Газа районам
- 17:32 19.10.2021
- Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России
- 17:12 19.10.2021
- Кабмин направит еще около 69 млрд руб. на соцвыплаты медикам на фоне пандемии - Мишустин
- 17:07 19.10.2021
- Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая людей 60+ и хронических больных
- 17:00 19.10.2021
- В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии - Песков
- 16:55 19.10.2021
- Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате
- 16:32 19.10.2021
- Премировать всех россиян за прививки от ковида вряд ли возможно, считает Песков
- 16:12 19.10.2021
- Путин сообщил премьеру Италии о готовности участвовать в саммите "двадцатки" по видеосвязи
- 16:00 19.10.2021
- Минобороны КНР обвинило США в попытке скрыть инцидент с атомной субмариной "Коннектикут"
- 15:42 19.10.2021
- Сбер стал лауреатом Национальной премии в сфере цифровизации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать