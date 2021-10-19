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НОВОСТИ

Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций - РПН

17:27 19.10.2021

В связи с новыми требованиями вакцинацию от коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года должны будут пройти не меньше 80% сотрудников - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте, на официальном сайте мэра Москвы размещен соответствующий указ.

«Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников», — пишет градоначальник.

До 1 декабря 2021 года необходимо провести вакцинацию первым компонентом - отмечается в материале. Там же говорится, что первый компонент вакцины уже получили 5 миллионов москвичей, благодаря чему в столице образовался слой жителей, защищенных от COVID-19.

Московская система здравоохранения в состоянии при необходимости увеличивать интенсивность оказания помощи в госпиталях без снижения объемов экстренной и плановой помощи. Благодаря этим мерам Москва в сентябре-середине октября 2021 года обошлась без дополнительных ограничений. Тем не менее в материале подчеркивается, что всплеск сезонных ОРВИ серьезно осложняет столичную эпидемиологическую обстановку.

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