Под Мурманском ликвидировали сторонника ИГ, готовившего теракты на военных объектах - ФСБ
12:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ ликвидировала в Мурманской области вооруженного сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ, готовившего теракты на военных объектах. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", - сообщили в ЦОС.
Его попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине города Кандалакши тайника. "Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в ФСБ.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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