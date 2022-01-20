"Омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщили в Роспотребнадзоре
09:05 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.
"Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, для какой категории граждан "омикрон" представляет наибольшую опасность.
Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.
Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный ковид во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. "В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", - рассказал эксперт.
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