КНДР, вероятно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря - СМИ
09:05 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея заявила, что КНДР, предположительно, осуществила запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Об этом во вторник сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.
По их информации, Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея в настоящее время анализирует характеристики этих ракет.
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