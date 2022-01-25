КНДР, вероятно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря - СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея заявила, что КНДР, предположительно, осуществила запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Об этом во вторник сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

По их информации, Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея в настоящее время анализирует характеристики этих ракет.