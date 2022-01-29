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Итальянские СМИ прогнозируют переизбрание Серджо Маттарелла на второй срок

16:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серджо Маттарелла, завершающий 3 февраля семилетний мандат президента Италии, скорее всего будет переизбран на этот пост на второй срок. Как пишет газета "Репубблика", решающим сигналом для такого исхода, повторяющего единственный прецедент 2013 года, когда на второй срок был переизбран Джорджо Наполитано, стал звонок премьер-министра Марио Драги главе государства.

Как указывает агентство АНСА со ссылкой на информированные источники, Драги попросил президента согласиться на переизбрание. Как предполагают итальянские обозреватели, 80-летний Маттарелла, который ранее указывал на нежелательность переизбрания, скорее всего, как и его предшественник, согласится при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока.

На этот раз, как и в 2013 году, политические партии вновь не сумели договориться о едином кандидате, чтобы не привести к расколу правящей коалиции, которая включает сейчас обычно находящиеся в оппозиции к друг другу партии. Переизбрание Маттареллы предполагает, что Драги, которого также прочили на президентский пост, останется во главе правительства. Такой статус-кво сохранится как минимум до проведения новых очередных парламентских выборов, которые должны состояться весной 2023 года. Вероятно, достигнутое политическими партиями соглашение предполагает, что новый состав парламента, в котором, кроме прочего, будет вдвое меньше членов в связи с проведенной реформой, изберет на президентский пост Драги.

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