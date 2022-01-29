Итальянские СМИ прогнозируют переизбрание Серджо Маттарелла на второй срок
16:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указывает агентство АНСА со ссылкой на информированные источники, Драги попросил президента согласиться на переизбрание. Как предполагают итальянские обозреватели, 80-летний Маттарелла, который ранее указывал на нежелательность переизбрания, скорее всего, как и его предшественник, согласится при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока.
На этот раз, как и в 2013 году, политические партии вновь не сумели договориться о едином кандидате, чтобы не привести к расколу правящей коалиции, которая включает сейчас обычно находящиеся в оппозиции к друг другу партии. Переизбрание Маттареллы предполагает, что Драги, которого также прочили на президентский пост, останется во главе правительства. Такой статус-кво сохранится как минимум до проведения новых очередных парламентских выборов, которые должны состояться весной 2023 года. Вероятно, достигнутое политическими партиями соглашение предполагает, что новый состав парламента, в котором, кроме прочего, будет вдвое меньше членов в связи с проведенной реформой, изберет на президентский пост Драги.
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