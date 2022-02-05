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Агентство Bloomberg сообщило о вторжении РФ на Украину

08:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское агентство Блумберг в пятницу на своем сайте опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию.

"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около полуночи мск - прим. ТАСС). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке", - указано в сообщении, опубликованном на сайте агентства в субботу.

Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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