Один из рабочих, попавших под лавину на Сахалине, погиб
08:40 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из рабочих, оказавшихся под снегом в результате схода лавины в районе реки Полтавской на Сахалине, погиб, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Восточной горнорудной компании (ВГК).
"Одного человека госпитализировали, он жив. Состояние так и остается пока неизвестным. Погиб второй человек, которого достали из-под лавины", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил, погиб ли мужчина в момент схода лавины или умер после извлечения из-под снега.
Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что попавших под лавину рабочих удалось извлечь из-под снега живыми.
Сход лавины произошел, когда четверо рабочих производили демонтаж трубы в районе реки Полтавской на территории Солнцевского угольного разреза. В результате двое из них оказались под снегом, остальные выбрались самостоятельно.
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