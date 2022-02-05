Встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует начало «новой геополитической эры» - Daily Telegraph
08:50 05.02.2022 Источник: Газета.Ru
Британская газета Daily Telegraph пишет, что совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений.
Как указывает издание, встреча глав двух государств в Пекине, прошедшая в период «серьезной международной напряженности», знаменует начало «новой геополитической эры». В материале отмечается, что «отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться».
По мнению журналистов, «после десятилетних унижений» Россия и КНР «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». Daily Telegraph назвала Путина в этой ситуации «непосредственным победителем».
Авторы считают, что союз России и Китая укрепит позиции двух стран на мировой политической сцене, а также смягчит последствия возможных санкций со стороны Запада из-за якобы возможного вторжения РФ на Украину.
Также они напоминают, что Пекин поддержал российские требования по гарантиям безопасности к США и НАТО, о чем было сказано в совместном заявлении лидеров РФ и КНР. Москва может использовать это как козырь в диалоге с западными государствами, говорится в публикации. Газета.Ru
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