0
0
1
НОВОСТИ

Россия для учений перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию

09:00 05.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Россия перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию для учений. «Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:50 05.02.2022
Встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует начало «новой геополитической эры» - Daily Telegraph
0
50
08:40 05.02.2022
Один из рабочих, попавших под лавину на Сахалине, погиб
0
72
08:30 05.02.2022
Агентство Bloomberg сообщило о вторжении РФ на Украину
0
103
22:30 04.02.2022
В рамках экономических инвестиций ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро
0
623
22:20 04.02.2022
Байден и демократы за год разрушили Соединенные Штаты - Трамп
0
630
21:20 04.02.2022
В ФРГ прибыла первая группа военных США, направленных на усиление союзников по НАТО
0
701
21:10 04.02.2022
Врач-рентгенолог задержана в Петербурге по делу о смерти пациентов
0
710
20:40 04.02.2022
Запад растоптал принципы свободы слова блокировкой каналов республик - глава ЛНР
0
701
19:50 04.02.2022
Для Украины принцип открытых дверей НАТО не может быть отозван - премьер Литвы
0
623
19:40 04.02.2022
В Новой Москве найдено тело убитой мужем "Мисс Кузбасс-2010"
0
707

Возврат к списку