Россия для учений перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию
09:00 05.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Россия перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию для учений. «Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование», — сообщили в Минобороны РФ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений. Эхо Москвы
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