Япония получила уведомление от РФ о ракетных учениях в районе Курил - СМИ
09:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония получила уведомление от России о проведении ракетных учений в районе южной части Курильских островов, начиная с 7 февраля. Об этом сообщила в субботу газета "Санкэй" со ссылкой на японские правительственные источники.
Согласно их информации, учения пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Отмечается, что стрельбы будут идти с перерывами в течение февраля.
В Японии 7 февраля отмечается так называемый День северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильской гряды). Японская сторона, как сообщает "Санкэй", выразила по дипломатическим каналам протест РФ в связи проведением учений.
По решению правительства Японии "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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