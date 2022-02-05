Специалисты из США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе
11:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские коллеги попросили снизить орбиту МКС на несколько километров на постоянной основе. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.
"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше - 416 км", - отметил Муртазин.
По словам баллистика, такая орбита МКС может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.
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