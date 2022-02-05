Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В субботу, 5 февраля, в 10:00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.