0
0
135
НОВОСТИ

Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

11:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В субботу, 5 февраля, в 10:00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 05.02.2022
В России выявили 177 282 случая заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум за пандемию
0
19
11:30 05.02.2022
Специалисты из США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе
0
86
10:30 05.02.2022
В России пожарной охраной не прикрыты 10% населенных пунктов - МЧС
0
163
10:00 05.02.2022
Посол РФ назвал частью информационной войны "утечки" о подготовке РФ провокаций на Украине
0
217
09:30 05.02.2022
Япония получила уведомление от РФ о ракетных учениях в районе Курил - СМИ
0
252
09:00 05.02.2022
Россия для учений перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию
0
287
08:50 05.02.2022
Встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует начало «новой геополитической эры» - Daily Telegraph
0
316
08:40 05.02.2022
Один из рабочих, попавших под лавину на Сахалине, погиб
0
281
08:30 05.02.2022
Агентство Bloomberg сообщило о вторжении РФ на Украину
0
393
22:30 04.02.2022
В рамках экономических инвестиций ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро
0
746

Возврат к списку