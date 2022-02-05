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В России выявили 177 282 случая заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум за пандемию

12:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 60 507 против 58 449 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 10 509 688 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 83,2% от общего числа случаев заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700. Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая.

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