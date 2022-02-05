В Москве выявили 22 444 заразившихся коронавирусом за сутки
14:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 22 444 против 25 019 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 477 035 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 79 днем ранее, до 39 353.
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