0
0
0
НОВОСТИ

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

13:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит- стоп для смены лыж.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 05.02.2022
Запад провоцирует напряженность, когда "любая искра" опасна - Песков об ошибке Bloomberg
0
127
12:00 05.02.2022
В России выявили 177 282 случая заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум за пандемию
0
196
11:30 05.02.2022
Специалисты из США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе
0
222
11:00 05.02.2022
Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
0
252
10:30 05.02.2022
В России пожарной охраной не прикрыты 10% населенных пунктов - МЧС
0
248
10:00 05.02.2022
Посол РФ назвал частью информационной войны "утечки" о подготовке РФ провокаций на Украине
0
300
09:30 05.02.2022
Япония получила уведомление от РФ о ракетных учениях в районе Курил - СМИ
0
316
09:00 05.02.2022
Россия для учений перебазировала штурмовики Су-25СМ ВВО в Белоруссию
0
350
08:50 05.02.2022
Встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует начало «новой геополитической эры» - Daily Telegraph
0
411
08:40 05.02.2022
Один из рабочих, попавших под лавину на Сахалине, погиб
0
343

Возврат к списку