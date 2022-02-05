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Тайвань осудил заявление Путина и Си Цзиньпина перед Олимпиадой за принцип "одного Китая"

15:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Тайваня осуждает заявление, принятое председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным незадолго до проведения церемонии открытия зимней Олимпиады в китайской столице, поскольку в нем подтверждается принцип "одного Китая". Такое заявление опубликовало в субботу внешнеполитическое ведомство острова.

"На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу "Одного Китая", <...> мы выражаем по данному поводу решительный протест", - говорится в нем.

В заявлении также утверждается, что Пекин "принуждает другие страны, международные организации и компании предпринимать действия вопреки их воле".

Встреча лидеров РФ и Китая состоялась 4 февраля в государственной резиденции "Дяоюйтай" за несколько часов до проведения церемонии открытия Олимпиады. На ней обсуждались ключевые вопросы развития российско-китайских отношений и был принят ряд важных государственных документов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из провинций КНР.

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