Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательную вакцинацию лиц с 18 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше, при этом отметив, что данное требование должно действовать до конца 2023 года. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете "Рейнише пост", выдержки из которого приводит агентство ДПА.

"Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным", - отметил Монтгомери. В настоящее время группа представителей парламентских групп правящей коалиции в составе Социал- демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет и имеющих постоянное место жительства в ФРГ должно действовать до 31 декабря 2023 года. Причем каждому жителю необходимо сделать три прививки. Тем, кто не предоставит подтверждения, грозит штраф.

Данный шаг, по мнению его инициаторов, позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета заблаговременно до будущей зимы, чтобы подготовиться к следующей возможной волне коронавируса и, насколько это возможно, вернуться к нормальной жизни. Ожидается, что в марте Бундестаг (парламент ФРГ) проголосует о вероятном введении требования обязательной вакцинации для жителей 18 лет и старше. До сих пор в ФРГ обязательная иммунизация против коронавируса действует для медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

По данным Института имени Роберта Коха, за прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 217 815. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 10 889 417 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 172 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 118 676. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения - 1388,0.

Всемирная медицинская ассоциация - международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.