На Камчатке разбился легкомоторный самолет, погибли два члена экипажа
09:20 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело второго члена экипажа, погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, найдено на месте ЧП, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
«Спасатели нашли тело второго члена экипажа», — сказали в МЧС.
В МЧС уточнили, что грузовой самолет следовал в село Тымлат. Глава Камчатки Владимир Солодов рассказал, что самолет взлетал с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки. Погода в районе ЧП хорошая.
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