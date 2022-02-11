На Камчатке разбился легкомоторный самолет, погибли два члена экипажа

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело второго члена экипажа, погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, найдено на месте ЧП, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

«Спасатели нашли тело второго члена экипажа», — сказали в МЧС.

В МЧС уточнили, что грузовой самолет следовал в село Тымлат. Глава Камчатки Владимир Солодов рассказал, что самолет взлетал с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки. Погода в районе ЧП хорошая.