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Переговоры в нормандском формате в Берлине закончились безрезультатно — Козак

09:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) не принесли результатов, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились о том, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений, поскольку нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к Минскому переговорному процессу в Контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сказал он.

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