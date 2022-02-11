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КНР хочет стать ведущей мировой державой, установив свой мировой порядок, считает Блинкен

11:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении Китая стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой мира, а также о том, что США и Австралия должны противостоять этому. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в интервью ведущему австралийскому изданию «Острэлиан».

По словам Блинкена, стратегические амбиции китайского правительства «расширились настолько, что теперь оно стремится не просто доминировать, но установить новый мировой порядок», бросая вызов США, их союзникам и «международному порядку, основанному на правилах». «Нет никаких сомнений в том, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и в мире. В последние годы мы видим, что власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе», — указал Блинкен, отметив, что США, Австралия и их единомышленники должны противостоять этому.

Глава госдепартамента подчеркнул, что ни США, ни Австралия «не пытаются сдерживать рост и развитие Китая, но отстаивают либеральные ценности и порядок, которому бросают вызов». В связи с этим, он отметил, что новое сотрудничество Москвы и Пекина, хотя и «создает некоторые проблемы, но не является чем-то новым». По утверждению Блинкена, «альянс демократий всегда гораздо более силен, чем объединение диктатур, которыми являются и Россия, и Китай». «Они поддерживают диалог [друг с другом], но мы тоже разговариваем, работаем и координируем свои усилия с десятками союзников и партнеров через НАТО, через ЕС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и, конечно, здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе <…>, мы постоянно создаем новые коалиции и партнерства, такие как Quad [Четырехсторонний диалог по безопасности Австралии, Индии, США и Японии] или AUKUS [трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности] <…> и это очень сильная система добровольных союзов», — уточнил он.

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