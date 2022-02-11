В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 236, до 11 021 633. Днем ранее в штабе сообщили о 106 092 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 722, до 338 813. Днем ранее был выявлен 701 летальный случай.



