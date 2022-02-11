0
0
172
НОВОСТИ

В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

11:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 236, до 11 021 633.  Днем ранее в штабе сообщили о 106 092 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 722, до 338 813. Днем ранее был выявлен 701 летальный случай.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 11.02.2022
Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов
0
0
13:00 11.02.2022
Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
0
16
12:32 11.02.2022
Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"
0
87
12:20 11.02.2022
Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
0
122
12:05 11.02.2022
В Москве выявили 18 541 случай заражения коронавирусом за сутки
0
110
12:00 11.02.2022
МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об «агрессии Китая»
0
140
11:20 11.02.2022
Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников
0
208
11:05 11.02.2022
Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции
0
184
11:00 11.02.2022
КНР хочет стать ведущей мировой державой, установив свой мировой порядок, считает Блинкен
0
223
10:50 11.02.2022
Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи
0
208

Возврат к списку