Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
13:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес прибыл в пятницу в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале посольства Великобритании в Москве.
«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата», — указали в диппредставительстве.
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