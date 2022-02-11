В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении — Песков
13:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль убежден, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой речь идет о недоразумении, и призывает дождаться завершения разбирательств.
«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — сказал пресс-секретарь.
Он добавил при этом, что в Кремле «никак не комментируют и не хотят комментировать ситуацию» и ждут завершения разбирательств. По словам Пескова, вопросов к российским спортивным чиновникам сейчас нет, они «делают свою работу».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль безгранично и полностью поддерживает Камилу Валиеву, призывает ее ходить с гордостью и всех побеждать. Ранее фигуристка покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо капюшоном.
«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: „Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!“ — подытожил Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 11.02.2022
- Путин поручил отменить обязательный стаж для ученых, работающих на Севере
- 14:12 11.02.2022
- Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады
- 14:00 11.02.2022
- ЦБ РФ на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5%
- 13:20 11.02.2022
- Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
- 13:05 11.02.2022
- Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов
- 13:00 11.02.2022
- Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
- 12:32 11.02.2022
- Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"
- 12:20 11.02.2022
- Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
- 12:05 11.02.2022
- В Москве выявили 18 541 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 11.02.2022
- МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об «агрессии Китая»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать