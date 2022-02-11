В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль убежден, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой речь идет о недоразумении, и призывает дождаться завершения разбирательств.

«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил при этом, что в Кремле «никак не комментируют и не хотят комментировать ситуацию» и ждут завершения разбирательств. По словам Пескова, вопросов к российским спортивным чиновникам сейчас нет, они «делают свою работу».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль безгранично и полностью поддерживает Камилу Валиеву, призывает ее ходить с гордостью и всех побеждать. Ранее фигуристка покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: „Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!“ — подытожил Песков.