ЦБ РФ на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5%
14:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — отмечается в сообщении ЦБ.
Банк России за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п.
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