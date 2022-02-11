ЦБ РФ на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п.