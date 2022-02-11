Приток мигрантов в РФ растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м — Медведев
15:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020-м, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.
«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан», — сказал Медведев, отметив, что речь идет чаще всего о людях из соседних с Россией стран.
«По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек», — добавил он. В основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы «весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах», отметил зампред Совбеза.
Медведев обратил внимание, что в местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. «Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема образования] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», — продолжил он. По словам заместителя председателя СБ, без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».
Он также указал, что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую враждебные. «Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, достаточно спичку, что называется, поднести», — считает Медведев.
В связи с этим он призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с формальными и неформальными лидерами этих диаспор.
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