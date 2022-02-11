Десятки тысяч жителей ДНР готовы вступить в «Единую Россию» — Пушилин
15:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу на пресс-конференции заявил, что в «Единую Россию» готовы вступить десятки тысяч жителей республики.
«Я знаю, что это даже не тысячи, это десятки тысяч человек, которые уже сейчас готовы [вступить в „Единую Россию“]», — заявил Пушилин.
«Должно быть все законно, чисто. Должны быть внесены определенные изменения и в документацию „Единой России“, и в документацию Общественного движения „Донецкая Республика“, — добавил он.
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