Десятки тысяч жителей ДНР готовы вступить в «Единую Россию» — Пушилин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу на пресс-конференции заявил, что в «Единую Россию» готовы вступить десятки тысяч жителей республики.

«Я знаю, что это даже не тысячи, это десятки тысяч человек, которые уже сейчас готовы [вступить в „Единую Россию“]», — заявил Пушилин.

«Должно быть все законно, чисто. Должны быть внесены определенные изменения и в документацию „Единой России“, и в документацию Общественного движения „Донецкая Республика“, — добавил он.