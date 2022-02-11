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НОВОСТИ

РФ не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо о принципе безопасности — МИД

16:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с письменной реакцией НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности.

«Не можем принять „коллективный“ ответ, напоминающий „круговую поруку“. Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — подчеркнула дипломат.

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