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Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей в США

15:00 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО „Энергомаш“. Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», — сказал он.

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