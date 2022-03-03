Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей в США

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО „Энергомаш“. Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», — сказал он.