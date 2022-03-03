Кремль не рассматривает национализацию имущества зарубежных компаний в РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России.

«Мне не известно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается», — ответил он на соответствующий вопрос в общении с журналистами в четверг.

«Все вопросы, связанные с санкциями, с минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе в правительстве, которым руководит [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин», — добавил Песков.