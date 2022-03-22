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Российские военнослужащие доставили в украинский Мелитополь 20 тонн гуманитарной помощи

07:00 22.03.2022 Источник: Интерфакс

Партию гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие в город Мелитополь Запорожской области Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"Через пограничный пункт в Республике Крым российскими военнослужащими на территорию Украины была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом около 20 тонн. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие", - сказано в сообщении.

Доставленный из РФ груз - продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи, информирует ведомство.

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