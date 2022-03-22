В посольстве Японии назвали решение РФ прекратить переговоры по мирному договору "абсолютно неприемлемым"

07:34 Источник: Интерфакс

В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является "прискорбным и неприемлемым".

"Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".