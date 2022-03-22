Более 300 украинских военных перешли на сторону ДНР с начала спецоперации – Басурин
07:43 22.03.2022
За время специальной операции по освобождению Донбасса на сторону ДНР перешли 314 украинских военнослужащих. Об этом 21 марта заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
«С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 314 военнослужащих ВСУ, 25 из них находятся в медицинских учреждениях», – сказал Басурин.
ДАН (Донецкое агентство новостей)
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