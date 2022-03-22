Более 300 украинских военных перешли на сторону ДНР с начала спецоперации – Басурин

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За время специальной операции по освобождению Донбасса на сторону ДНР перешли 314 украинских военнослужащих. Об этом 21 марта заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

«С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 314 военнослужащих ВСУ, 25 из них находятся в медицинских учреждениях», – сказал Басурин.

ДАН (Донецкое агентство новостей)