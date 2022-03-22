Загазирование произошло на шахте Листвяжная - Ростехнадзор

07:58 Источник: Интерфакс

Загазирование произошло на шахте Листвяжная, где в ноябре из-за ЧП погиб 51 человек, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Ростехнадзора.

"Мне сообщили, что выехало два отделения ВГСЧ (военизированные горноспасательный части - ИФ). Загазирование", - сказал он.

В свою очередь, в министерстве угольной промышленности Кузбасса "Интерфаксу" уточнили, что на предприятии идёт эвакуация.